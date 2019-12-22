Корзун зізнався, чому не заграв у Динамо

Білоруський півзахисник Динамо Нікіта Корзун розповів про проблеми у київському клубі.

"Я дуже боявся грати, дуже боявся помилитись. Думав, що якщо помилюся один раз, то все... Напевно, це мені і завадило. Дуже боявся припуститися помилки, це мене дуже сильно сковувало на футбольному полі.

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Я міг сидіти в Києві, отримувати гроші, просто тренуватися. Мені було важко просто тренуватися. Я йшов у Динамо грати. А те, що пишуть... Ну, блін. Всі були б задоволені, якби я в третю лігу перейшов, а краще взагалі закінчив би. Ось всі б раділи.

Всі думають, що я приходжу з тренування і випиваю пляшку горілки, лежу в коматозі. І так щодня. У Києві, якщо ти щось не виконуєш на тренуванні, тобі відразу дають зрозуміти, що ти не підходиш. Кожен на тренуванні віддається на максимум", – розповів Корзун в програмі "Тренувальний день" на телеканалі "Білорусь 5".

Нагадаємо, білоруський легіонер у складі київського Динамо Нікіта Корзун не зміг закріпитись в основній команді киян і шукає можливість зарекомендувати себе в орендах: попереднім клубом 24-річного футболіста був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, а нині захисник перебуває у річній оренді у клубі 2-го дивізіону Португалії Вілафранкенш.

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