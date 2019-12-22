"Другий дивізіон Португалії – це не хрест на моїй кар'єрі", – Корзун оцінив свої перспективи у великому футболі

Білоруський півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун має далекоглядні плани і рівняється на маститих футболістів.

"Не згодний, що 2-й дивізіон Португалії – це хрест на моїй кар'єрі. Зрозуміло, що я не молодий. Але, думаю, ще можу пограти на хорошому рівні. Хочеться бути як Глєб, Хацкевич, Корніленко.

Хацкевич: Корзун тримав певний рівень, але не такий, аби постійно виходити на поле

Зрозуміло, що я не на тому ж рівні, але є тренування щодня, є ігри. Тільки я можу завадити собі не досягти цих висот. Я все роблю, я на все готовий", – сказав Корзун в програмі "Тренувальний день" на телеканалі "Білорусь 5".

Нагадаємо, білоруський легіонер у складі київського Динамо Нікіта Корзун не зміг закріпитись в основній команді киян і шукає можливість зарекомендувати себе в орендах: попереднім клубом 24-річного футболіста був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, а нині захисник перебуває у річній оренді у клубі 2-го дивізіону Португалії Вілафранкенш.

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