toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ БЄСЄДІН

"Другий дивізіон Португалії – це не хрест на моїй кар'єрі", – Корзун оцінив свої перспективи у великому футболі

10:43 47 Читать на русском
"Другий дивізіон Португалії – це не хрест на моїй кар'єрі", – Корзун оцінив свої перспективи у великому футболі
Нікіта Корзун / Фото з відкритих джерел

Білоруський півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун має далекоглядні плани і рівняється на маститих футболістів.

"Не згодний, що 2-й дивізіон Португалії – це хрест на моїй кар'єрі. Зрозуміло, що я не молодий. Але, думаю, ще можу пограти на хорошому рівні. Хочеться бути як Глєб, Хацкевич, Корніленко.

Хацкевич: Корзун тримав певний рівень, але не такий, аби постійно виходити на поле

Зрозуміло, що я не на тому ж рівні, але є тренування щодня, є ігри. Тільки я можу завадити собі не досягти цих висот. Я все роблю, я на все готовий", – сказав Корзун в програмі "Тренувальний день" на телеканалі "Білорусь 5".

Нагадаємо, білоруський легіонер у складі київського Динамо Нікіта Корзун не зміг закріпитись в основній команді киян і шукає можливість зарекомендувати себе в орендах: попереднім клубом 24-річного футболіста був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, а нині захисник перебуває у річній оренді у клубі 2-го дивізіону Португалії Вілафранкенш.

"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клуб

blog_ava
Гвардіола: Де Брюйне виграв для Манчестер Сіті матч проти Лестера
08:00
760
Теги
Нікіта Корзун Нікіта Корзун Динамо Динамо Вілафранкенш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
Аталанта
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук