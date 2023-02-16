Хав'єр Тебас заявив, що стосовно Барселони не будуть застосовані спортивні санкції через виплати суддівському комітету.

З 2016 по 2018 рік Барселона виплатила колишньому віце-президенту іспанського суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі 1,4 млн євро. У каталонському клубі уточнили, що чиновнику Королівської іспанської футбольної федерації платили за звіти про молодих гравців і суддівство.

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Однак пізніше стало відомо, що Барселона заплатила Негрейрі 4,7 млн євро з 2003 року. Платежі від клубу становили 95% обороту його компанії з 2016 по 2018 рік. З'ясувалося, що Негрейра надавав "блаугранас" звіти про арбітрів перед матчами.

"Спортивні дисциплінарні санкції щодо Барселони неможливі, тому що минуло п'ять років, а термін давності спливає через три роки. На спортивному рівні зробити будь-що неможливо. Але можна щось зробити у сфері кримінальної юрисдикції. Прокуратура розслідує факти і визначить, чи мала місце корупція у спортивній сфері. Подивимося, чим закінчиться це розслідування. З боку Ла Ліги нам залишається поважати його результати. Якщо прокуратура вирішить подати позов на клуб, нам доведеться виступити з приватним обвинуваченням. В іншому разі справу буде закрито, така позиція Ла Ліги.

Ми вимагаємо від членів Арбітражного комітету професійним чином повідомити, чи втручався Енрікес Негрейра якимось чином у процес призначення суддів. З точки зору етики подібні речі в професійному футболі неприпустимі", – наводить AS слова Тебаса.