Туреччина, Суперліга, 25-й тур

Різеспор – Ерзурум – 0:2

Голи: Шаєшуе, 67, Каракулюкчу, 90+3

Вилучення: Фернанду, 83 (Різеспор, друга жовта картка)

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Українська дуель у чемпіонаті Туреччини цього дня видалась неповноцінною: Микола Морозюк вийшов у старті Різеспора, в той час як Богдан Бутко залишився у запасі. Господарі протягом всього матчу переважали у володінні м'ячем, однак поступались за кількістю ударів у площину воріт.

Перший тайм завершився без голів, а по перерві гостям вдалось забити. Героєм епізоду став Аатіф Шаєшуе – 35-річний мароканський форвард немов танк прорвався від бокової лінії з лівого флангу у штрафний майданчик суперника, розкидаючи захисників і потужно пробив у дальній кут воріт.

На 83-й хвилині Різеспор залишився у меншості – бразильський форвард Фернанду побачив перед собою другу жовту картку. Майже одразу поле покинув і наш Морозюк. А вже у доданий час гості втікли у стрімку контратаку: перший постріл голкіпер відбив у падінні перед собою, однак після добивання Олтака Каракулюкчу був безсилий.

Перемога принесла команді Бутка 25 очок і п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці, Різеспор з 26-ма балами залишився тринадцятим.

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