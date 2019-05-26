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Коркішко здолав Гладкого у битві за вихід в елітний дивізіон Туреччини

26 травня 22:35 710 Читать на русском
Коркішко здолав Гладкого у битві за вихід в елітний дивізіон Туреччини
Коркішко продовжує боротьбу за вихід в еліту

В матчі плей-офф за вихід у Суперлігу Туреччини Хатайспор Дмитра Коркішка здолав Адана Демірспор з Олександром Гладким.

Хатайспор – Адана Демірспор – 3:2 (перший матч 0:0)

Голи: Ілгаз, 60, Караденіз, 65, Айдан, 90+6 – Їлдіз, 30, Демірбаг, 90+3

Хатайспор у драматичному матчі здолав Адана Демірспор в рамках півфіналу за вихід у Суперлігу.

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Після нульової нічиєї в першому поєдинку Хатайспор вів 2:1, проте пропустив на 90+3 хвилині. Втім, команда Дмитра Коркішка встигла забити необхідний гол та продовжить боротьбу за підвищення у класі. Суперником Хатайспора стане переможець пари Османліспор – Газіантепспор.

Коркішко вийшов на поле на 83-й хвилині та отримав попередження. Гладкий був замінений у перерві – в пасиві екс-гравця Динамо та Шахтаря також жовта картка.

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26 травня
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