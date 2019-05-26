Коркишко одолел Гладкого в битве за выход в элитный дивизион Турции

Коркишко продолжает борьбу за выход в элиту

В матче плей-офф за выход в Суперлигу Турции Хатайспор Дмитрия Коркишко одолел Адана Демирспор с Александром Гладким.

Хатайспор – Адана Демирспор – 3:2 (первый матч 0:0)

Голы: Илгаз, 60, Карадениз, 65, Айдан, 90+6 – Илдиз, 30, Демирбаг, 90+3

Хатайспор в драматичном матче одолел Адана Демирспор в рамках полуфинала за выход в Суперлигу.

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После нулевой ничьей в первом поединке Хатайспор вел 2:1, однако пропустил на 90+3 минуте. Впрочем, команда Дмитрия Коркишко успела забить необходимый гол и продолжит борьбу за повышение в классе. Соперником Хатайспора станет победитель пары Османлиспор – Газиантепспор.

Коркишко вышел на поле на 83-й минуте и получил предупреждение. Гладкий был заменен в перерыве – в пассиве экс-игрока Динамо и Шахтера также желтая карточка.

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