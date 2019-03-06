Кополовець: Швед завдасть Шахтарю проблем

Екс-хавбек Карпат Михайло Кополовець поділився очікуваннями від матчу 21 туру УПЛ Шахтар – Карпати.

"Зараз всі команди вирівнялися. Простих матчів немає. Зрозуміло, що Шахтар є Шахтар. У команді багато креативних гравців високого класу, тому буде важко. Але шанси будуть, це однозначно.

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Швед дуже хороший і талановитий футболіст, у нього нестандартне мислення, він харизматичний і креативний. Забиває легко і холоднокровно. Йому під силу доставити багато клопоту захисту Шахтаря.

Чи зможе він наздогнати Мораєса? Зможе, якщо продовжить грати на тому ж рівні, що і в матчі з Ворсклою. Якби у нього не було шансів, його б навряд чи підписав Селтік. А так у нього велике майбутнє", – цитує Кополовця sport.ua.