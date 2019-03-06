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Кополовец: Швед доставит Шахтеру проблем

06:30 61 Читати українською
Кополовец: Швед доставит Шахтеру проблем
Марьян Швед / ФК Карпаты

Экс-хавбек Карпат Михаил Кополовец поделился ожиданиями от матча 21 тура УПЛ Шахтер – Карпаты.

"Сейчас все команды выровнялись. Простых матчей нет. Понятно, что Шахтер есть Шахтер. В команде много креативных игроков высокого класса, поэтому будет тяжело. Но шансы будут, это однозначно.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

Швед очень хороший и талантливый футболист, у него нестандартное мышление, он харизматичный и креативный. Забивает легко и хладнокровно. Ему по силам доставить много хлопот защите Шахтера.

Сможет ли он догнать Мораеса? Сможет, если продолжит играть на том же уровне, что и в матче с Ворсклой. Если бы у него не было шансов, его бы вряд ли подписал Селтик. А так у него большое будущее", – цитирует Кополовца sport.ua.

Теги
Карпаты Карпаты Михаил Кополовец Михаил Кополовец Марьян Швед Марьян Швед Шахтер Шахтер
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