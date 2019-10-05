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Фанати Ювентуса вимагають замінити Конте на Маркізіо на клубній алеї слави

17:36 50 Читать на русском
Фанати Ювентуса вимагають замінити Конте на Маркізіо на клубній алеї слави
Антоніо Конте та Клаудіо Маркізіо / ФК Ювентус

Вболівальники туринського Ювентуса не можуть пробачити перехід колишнього гравця та наставника команди Антоніо Конте в міланський Інтер.

 

Зірка Антоніо Конте може зникнути з алеї слави туринського Ювентуса. За інформацією Tuttomercatoweb, вболівальники "зебр" створили петицію, в якій вимагають поставити на його місце зірку Клаудіо Маркізіо. Її вже підписали 15 тисяч людей.

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Причиною таких радикальних вимог стало рішення Конте очолити найпринциповішого суперника Юве – міланський Інтер. Протистояння цих команд є головним в Італії.

Матч Інтер – Ювентус відбудеться 6 жовтня о 21:45 за київським часом.

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Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія футбольні фанати Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер - Ювентус
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