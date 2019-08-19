Бешикташ активізувався в трансфері Коноплянки: покращена пропозиція, рішення Шальке та можлива дата дебюту в Туреччині

Турецький гранд не втрачає надій підписати вінгера збірної України Євгена Коноплянку на вимогу головного тренера.

Бешикташ давно торгує Коноплянку з Шальке, але сторони ніяк не можуть узгодити всі деталі. Днями авторитетний німецький журналіст Дірк Шларманн повідомив, що трансфер під питанням через відсутність згоди між клубами щодо компенсації за українця.

Турецька преса розкрила деталі. Бешикташ запропонував Шальке 2 мільйони євро кількома платежами за контракт Євгена – "кнаппен" відмовилися. Втім, стамбульський клуб підготував нову пропозицію в розмірі 3 мільйонів євро, які надійдуть на рахунок Шальке шістьма рівними траншами.

Причиною активізації переговорів став головний тренер Бешикташа Абдулла Авджі. У суботу його команда жахливо стартувала в чемпіонаті Туреччини – поразка 0:3 від Сівасспора. Як повідомляє Sabah, після розгрому наставник "орлів" заявив керівництву, що йому критично потрібне підсилення на 3 позиції: лівий вінгер, форвард і голкіпер.

Боси Бешикташа погодилися задовольнити вимогу тренера, все ж придбавши Коноплянку. Євген, на їхню думку, достатньо кваліфікований та іменитий футболіст, щоб задовольнити коуча й розвіяти негатив. За інформацією джерела, Бешикташ планує завершити трансфер протягом цього тижня.

Шальке навряд чи сильно опиратиметься переходу гравця збірної України при хорошій пропозиції. Респектабельне видання Kicker у сьогоднішньому номері написало, що гельзенкірхенці вперто хочуть продати Коноплянку – він у переліку списаних гравців з Бенталебом і Менділем. Німецька преса також підтверджує інтерес кількох турецьких клубів до вінгера.

Навіть якщо трансфер відбудеться до кінця цього тижня, Коноплянка дебютує за Бешикташ не раніше середини вересня. У клубі знають, що Євген не проходив передсезонну підготовку з Шальке та не набрав належних кондицій. Очікується, що йому дадуть 3 тижні для покращення форми, а розраховуватимуть на нього вже в матчі з Газіантепом 15-го вересня.

Тобто дебютувати за новий клуб Коно зможе лише після міжнародної паузи. Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав 29-річного вінгера в збірну України на матчі проти Литви (7 вересня) та Нігерії (10 вересня).

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