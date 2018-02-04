Коноплянка у матчі проти Вердера: найкращий за версією Whoscored та посередня оцінка від німецьких ЗМІ

Хавбек Шальке Євген Коноплянка провів досить суперечливий матч про Вердера (1:2) в рамках 21 туру Бундесліги. Незважаючи на забитий гол, українець отримав посередню оцінку від німецьких ЗМІ.

Німецькі ЗМІ: "Коноплянці є над чим працювати"

Євген Коноплянка записав на свій рахунок єдиний гол Шальке у матчі проти Вердера, однак навіть цього виявилось недостатньо, щоб українець отримав найвищу оцінку за гру серед футболістів гельзенкірхенського клубу від німецьких ЗМІ. Для прикладу, видання Der Westen, яке поставило Коноплянці за матч 3,5 бала, відзначає, що "українценві попри непоганий дриблінг ще є над чим працювати". Гіршу оцінку за Євгена отримали лише Ді Санто (4,5), Бенталеб (4,5), Настасіч (5) та голкіпер Ферманн (5).

Шальке на останніх хвилинах програв Вердеру, Коноплянка забив гол

Ruhrnachrichten також не надто високо оцінило гру Коноплянки, поставивши йому все ті ж 3,5 бала. Видання відзначило, що попри дальній постріл, який призвів до взяття воріт Вердера, "Євген, як і вся команда, продемонстрував посередню гру".

Автортетний Kicker класний стартовий відрізок матчу у виконанні Шальке пов'язує, зокрема, із активністю Коноплянки, однак гол українця з дальньої дистанції називає відвертим воротарським ляпом Іржі Павленки.

Найкращий гравець матчу за версією Whoscored

На відміну від німецьких ЗМІ, аналітичний портал Whoscored нагородив Коноплянку найвищим балом серед усіх гравців Шальке та Вердера – 8.6. Українець заслужив на таке визнання не лише голом, але й небезпечними моментами, які створював поблизу воріт Вердера. Він 4 разив пробивав по воротах, а це найбільше серед футболістів обох команд, тричі обходив суперників на дриблінгу та зробив 12 гострих передач, 7 з яких знайшли адресата.