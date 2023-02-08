Перед 19-м туром команда із Кєльце посідала останнє місце в турнірній таблиці Екстракляси. Востаннє перемагала в офіційному матчі ще в серпні. Здавалося, у Краковії не повинно виникнути проблем, хоч і грати довелося на виїзді.

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Фаворит мінімально програв перший тайм, а на старті другого максимально ускладнив собі завдання. Євген Коноплянка зіграв дуже нерозважливо. Українець завалив суперника на лінії штрафного, а рефері вирішив, що це пенальті. Невдовзі після цього наставник гостей замінив нашого земляка.

Зрештою, цей пенальті став вирішальним. Краковія ще встигла відіграти один м'яч, чого було недостатньо, аби уникнути поразки.

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