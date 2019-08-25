Коноплянка перейдет в Бешикташ за 3 млн евро, – турецкий журналист

Бешикташ завершает трансфер украинского вингера Евгения Коноплянку. Турки заплатят 3 млн евро.

"По Коноплянке договорились о 3 млн евро. Бешикташ завершает трансфер. Нужно лишь подтверждение президента клуба", – написал журналист Шафак Малатья в своем Twitter.

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Ранее сообщалось, что "орлы" отказались от приобретения украинца, подписав вингера Тоттенхэма Жана-Кевина Н'Куду.

Коноплянка сейчас зарабатывает в Шальке 4 млн евро в год, но для переезда в Турцию пойдет на снижение зарплаты.

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