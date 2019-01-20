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Коноплянка не потрапив навіть у заявку Шальке на матч проти Вольфсбурга

18:16 506 Читать на русском
Коноплянка не потрапив навіть у заявку Шальке на матч проти Вольфсбурга
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Став відомим склад Шальке на матч 18 туру Бундесліги проти Вольфсбурга.

Український вінгер Євген Коноплянка залишився поза заявкою на матч 18 туру чемпіонату Німеччини між Шальке та Вольфсбургом, повідомляє офіційний сайт "кобальтових". Зазначається, що українець не потрапив у список гравців, які зможуть взяти участь у матчі, через проблеми зі здоров’ям.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коноплянка близький до того, щоб покинути німецьку команду. На українця претендують команди з турецького чемпіонату.

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У поточному сезоні Євген зіграв за Шальке 14 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Німеччина18 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Вольфсбург: Неділя 20 січня 2019

Шальке
Матч завершено
2 : 1
Вольфсбург
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Шальке Шальке Шальке - Вольфсбург Німеччина Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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