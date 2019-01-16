Фенербахче позмагається з Бешикташем за підписання Коноплянки

Хавбек Шальке та збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.
Фенербахче розглядає можливість придбання вінгера Шальке Євгена Коноплянки, повідомляє турецьке видання Takvim.
Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ
Головний тренер "канарок" Ерсун Янал особисто зацікавлений у переході 29-річного українця, адже саме Коноплянка може допомогти команді піднятися з підвалин турецької Суперліги.
Раніше повідомлялось, що Бешикташ хоче взяти Євгена у оренду.
Варто відзначити, що Фенербахче провалив перше коло чемпіонату Туреччини. Стамбульський гранд посідає 17 місце в турнірній таблиці – нижче лише Різеспор Гладкого та Морозюка.
Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ