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Фенербахче позмагається з Бешикташем за підписання Коноплянки

12:52 659 Читать на русском
Фенербахче позмагається з Бешикташем за підписання Коноплянки
Євген Коноплянка / фото з соцмереж

Хавбек Шальке та збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.

Фенербахче розглядає можливість придбання вінгера Шальке Євгена Коноплянки, повідомляє турецьке видання Takvim.

Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ

Головний тренер "канарок" Ерсун Янал особисто зацікавлений у переході 29-річного українця, адже саме Коноплянка може допомогти команді піднятися з підвалин турецької Суперліги.

Раніше повідомлялось, що Бешикташ хоче взяти Євгена у оренду.

Варто відзначити, що Фенербахче провалив перше коло чемпіонату Туреччини. Стамбульський гранд посідає 17 місце в турнірній таблиці – нижче лише Різеспор Гладкого та Морозюка.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

Теги
Трансфери Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Туреччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Українці за кордоном
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