Коноплянка не попал даже в заявку Шальке на матч против Вольфсбурга

Стал известен состав Шальке на матч 18 тура Бундеслиги против Вольфсбурга.

Украинский вингер Евгений Коноплянка остался вне заявки на матч 18 тура чемпионата Германии между Шальке и Вольфсбургом, сообщает официальный сайт "кобальтовых". Отмечается, что украинец не попал в список игроков, которые смогут принять участие в матче, из-за проблем со здоровьем.

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Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка близок к тому, чтобы покинуть немецкую команду. На украинца претендуют команды из турецкого чемпионата.

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В текущем сезоне Евгений сыграл за Шальке 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.