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Коноплянка не попал даже в заявку Шальке на матч против Вольфсбурга

20 января 18:19 110 Читати українською
Коноплянка не попал даже в заявку Шальке на матч против Вольфсбурга
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Стал известен состав Шальке на матч 18 тура Бундеслиги против Вольфсбурга.

Украинский вингер Евгений Коноплянка остался вне заявки на матч 18 тура чемпионата Германии между Шальке и Вольфсбургом, сообщает официальный сайт "кобальтовых". Отмечается, что украинец не попал в список игроков, которые смогут принять участие в матче, из-за проблем со здоровьем.

Наставник Бешикташа заявил, что ему не нужен Коноплянка

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка близок к тому, чтобы покинуть немецкую команду. На украинца претендуют команды из турецкого чемпионата.

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В текущем сезоне Евгений сыграл за Шальке 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Германия18 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Вольфсбург: Воскресенье 20 января 2019

Шальке
Матч окончен
2 : 1
Вольфсбург
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Теги
Германия Украинцы за рубежом Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке - Вольфсбург
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