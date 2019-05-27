Коноплянка: Чудово, що є можливість отримати ігрову практику в збірній України

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка поділився думкою про виклик до збірної України і майбутньому зборі національної команди, а також підготовці до матчів відбору на Євро-2020.

"Виклик до збірної? Для футболістів, які не отримували ігрову практику в клубах, великий плюс в тому, що є можливість набрати форму. Я п'ять днів відпочивав з сім'єю, так що з лежака прямо на бал. І тому є можливість набрати форму.

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Супер, що зіграємо з СК Дніпро-1. Думаю, їм приємно буде з нами пограти. Мені теж. Сподіваюся, що Кравченко свої кісточки підлікує до матчу і буде готовий", – заявив Коноплянка в інтерв'ю програми ПроФутбол.

Додамо, що у сезоні, що завершився Коноплянка відіграв за Шальке 21 матч у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 2 результативні передачі.

Збірна України очолює турнірну таблицю відбіркової групи, маючи в активі 4 очки після двох турів. Поєдинки проти Сербії і Люксембургу команда Андрія Шевченка проведе 7 і 10 червня у Львові.

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