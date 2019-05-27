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Коноплянка: Замечательно, что есть возможность получить игровую практику в сборной Украины

10:05 15 Читати українською
Коноплянка: Замечательно, что есть возможность получить игровую практику в сборной Украины
Евгений Коноплянка / UA-Football

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка поделился мнением о вызове в сборную Украины и будущем сборе национальной команды, а также подготовке к матчам отбора на Евро-2020.

"Вызов в сборную? Для футболистов, которые не получали игровую практику в клубах, большой плюс в том, что есть возможность набрать форму. Я пять дней отдыхал с семьей, так что с лежака прямо на бал. И поэтому есть возможность набрать форму.

Коноплянка будет искать новую команду летом, – экс-форвард сборной Украины Гоменюк

Супер, что сыграем с СК Днепр-1. Думаю, им приятно будет с нами поиграть. Мне тоже. Надеюсь, что Кравченко свои косточки подлечит к матчу и будет готов", – заявил Коноплянка в интервью программы ПроФутбол.

Добавим, что в завершившемся сезоне Коноплянка сыграл за Шальке 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Поединки против Сербии и Люксембурга команда Андрея Шевченко проведет 7 и 10 июня во Львове.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина Сборная Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1
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