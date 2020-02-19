Коноплянка – о матче с Бенфикой: Я завтра проснусь утром и будто играю против Реала финал

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"Я не могу сказать, что неутешительная серия Бенфики навредит Шахтеру. Думаю, нам это даже поможет. Надеюсь, они немного прастеряли свою уверенность.

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Нужно просто смотреть на свою игру, поскольку мы играем дома. Только при своих трибунах мы можем сыграть настолько агрессивно, что, возможно, даже сами не понимаем, что способны так сыграть. На нужно поверить в собственных силах, сконцентрироваться и я думаю, что мы добьемся результата, который нам нужен.

Отсутствие официальных матчей у Шахтера? Я соглашусь, что физически Бенфика сильнее нас, ведь у них было достаточно матчей. Повторюсь, возможно, плюс для нас, что у них были неудачи.

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Однако это все просто размышления. Я завтра проснусь утром и будто играю против Реала финал. Нет никакой необходимости думать, кто будет играть у Бенфики, кто пропускает. Сколько они сыграли до этого и едем ли со сборов, нет разницы. Главное – уверенность в себе и настрой. Вот это самое главное", – сказал Коноплянка.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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