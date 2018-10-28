Кононов може очолити московський Спартак

Відомий російський коментатор Нобель Арустамян повідомив, що московський Спартак знаходиться в активній фазі переговорів з головним тренером тульського Арсенала Олегом Кононовим.

"Фаворитом на посаду тренера ​​Спартака є Олег Кононов. Сторони вже знаходяться в активній фазі переговорів. Після італійця Каррери Федун (президент Спартака. – прим. Футбол 24) хоче російського тренера", – написав Арустамян на своїй сторінці в Твіттері.

Спартак звільнив Карреру – екс-тренер Динамо Ріанчо став в. о. головного тренера

Нагадаємо, що Спартак залишився без головного тренера після відставки Массімо Каррери. Тимчасово команду очолив екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо.

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