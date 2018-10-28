toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Кононов може очолити московський Спартак

23 жовтня 19:41 388 Читать на русском
Кононов може очолити московський Спартак
Олег Кононов / фото із соцмереж

Відомий російський коментатор Нобель Арустамян повідомив, що московський Спартак знаходиться в активній фазі переговорів з головним тренером тульського Арсенала Олегом Кононовим.

"Фаворитом на посаду тренера ​​Спартака є Олег Кононов. Сторони вже знаходяться в активній фазі переговорів. Після італійця Каррери Федун (президент Спартака. – прим. Футбол 24) хоче російського тренера", – написав Арустамян на своїй сторінці в Твіттері.

Спартак звільнив Карреру – екс-тренер Динамо Ріанчо став в. о. головного тренера

Нагадаємо, що Спартак залишився без головного тренера після відставки Массімо Каррери. Тимчасово команду очолив екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо.

"Російський гімн зустріли шаленим свистом". Україна обіграла Росію, Бишовець боявся прослушки, а фанати наваляли зайдам

Теги
Росія Спартак Москва Спартак Москва Олег Кононов Олег Кононов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
10
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук