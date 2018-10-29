Кононов может возглавить московский Спартак

Известный российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский Спартак находится в активной фазе переговоров с главным тренером тульского Арсенала Олегом Кононовым.

"Фаворитом на пост тренера Спартака является Олег Кононов. Стороны уже находятся в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун (президент Спартака. – прим. Футбол 24) хочет российского тренера", – написал Арустамян на своей странице в Твиттере.

Спартак уволил Карреру – экс-тренер Динамо Рианчо стал и.о. главного тренера

Напомним, что Спартак остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры. Временно команду возглавил экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо.

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