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Кононов может возглавить московский Спартак

23 октября 19:41 108 Читати українською
Кононов может возглавить московский Спартак
Олег Кононов / фото из соцсетей

Известный российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский Спартак находится в активной фазе переговоров с главным тренером тульского Арсенала Олегом Кононовым.

"Фаворитом на пост тренера Спартака является Олег Кононов. Стороны уже находятся в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун (президент Спартака. – прим. Футбол 24) хочет российского тренера", – написал Арустамян на своей странице в Твиттере.

Спартак уволил Карреру – экс-тренер Динамо Рианчо стал и.о. главного тренера

Напомним, что Спартак остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры. Временно команду возглавил экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо.

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Россия Спартак Москва Спартак Москва Олег Кононов Олег Кононов
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