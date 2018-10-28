Спартак звільнив Карреру – екс-тренер Динамо Ріанчо став в. о. головного тренера

Рада директорів московського Спартака звільнила головного тренера "червоно-білих" Массімо Карреру. Виконувати обов'язки керманича москвичів буде Рауль Ріанчо.

Каррера покидає свою посаду, повідомляє офіційний сайт Спартака.

Причиною звільнення італійського фахівця стали незадовільні результати минулого сезону, а також нестабільні виступи "червоно-білих" у нинішній першості. Напередодні Спартак програв тульському Арсеналу в 11-му турі РФПЛ, ведучи в рахунку в ході матчу.

Массімо Каррера привів Спартак до чемпіонства в сезоні 2016/17, яке стало першим для москвичів із 2001 року. Виконувати обов'язки головного тренера відтепер буде Рауль Ріанчо. Іспанський фахівець відомий за роботою в київському Динамо, де асистував Сергію Реброву, та в збірній України. Там він був помічником Андрія Шевченка.

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