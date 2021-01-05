"Я Кононову завжди буду вдячний за те, що він повірив у мене, у мої якості. Він допоміг у всьому фактично з нуля. Найголовніше – знаннями, довірою, щоб я вийшов на якийсь тренерський рівень.

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Найбільше мені подобається, що він довіряє молодим футболістам. Це проявлялося в усіх командах. Вважаю це фундаментальним. Розуміння гри і любов до атакувального футболу.

Якому клубу він підійшов би по стилю? Думаю, донецькому Шахтарю. Це було б ідеально", – сказав Федик у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Кононов у січні 2012 року розпочав роботу у Севастополі генеральним директором. У червні того ж року був призначений головним тренером, після того як команда вилетіла у Першу лігу. Повернувши кримчан в УПЛ Кононов у серпні 2013-го покинув Севастополь, очоливши російський Краснодар.

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