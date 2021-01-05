"Я Кононову всегда буду благодарен за то, что он поверил в меня, в мои качества. Он помог во всем фактически с нуля. Самое главное – знаниями, доверием, чтобы я вышел на какой-то тренерский уровень.

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Больше всего мне нравится, что он доверяет молодым футболистам. Это проявлялось во всех командах. Считаю это фундаментальным. Понимание игры и любовь к атакующему футболу.

Какому клубу он подошел бы по стилю? Думаю, донецкому Шахтеру. Это было бы идеально", – сказал Федик в программе "Бомбардир".

Напомним, Кононов в январе 2012 года начал работу в Севастополе генеральным директором. В июне того же года был назначен главным тренером, после того как команда вылетела в Первую лигу. Вернув крымчан в УПЛ Кононов в августе 2013-го покинул Севастополь, возглавив российский Краснодар.

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