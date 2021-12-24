Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс не зміг дограти матч 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Порту через серйозне пошкодження.

Інцидент трапився на 53-й хвилині – захисник Порту Фабіу Кардосо наступив на ногу Нуньєсу, після чого нападник не зміг продовжити матч. Цікаво, що оборонець не отримав навіть жовтої картки за цей епізод.

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Після зустрічі Дарвін у своїх соцмережах опублікував досить моторошні світлини – на нозі видно чималий поріз, який зашили лікарі. Додамо, що зустріч завершилась з рахунком 3:0 на користь Порту.

У поточному сезоні Дарвін Нуньєс, який є конкурентом Яремчука на позиції форварда Бенфіки, провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав 2 асисти.

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