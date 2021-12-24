Инцидент произошел на 53-й минуте – защитник Порту Фабиу Кардосо наступил на ногу Нуньесу, после чего нападающий не смог продолжить матч. Интересно, что защитник не получил даже желтую карточку за этот эпизод.

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После встречи Дарвин в своих соцсетях опубликовал довольно жуткие фотографии – на ноге виден немалый порез, который зашили врачи. Добавим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Порту.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес, который является конкурентом Яремчука на позиции форварда Бенфики, провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 ассиста.

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