Півзахисник Марселя Маттео Гендузі може знову опинитися в чемпіонаті Англії.

Астон Вілла зацікавлена у підписанні 23-річного француза. Сам Гендузі також не проти знову опинитися в АПЛ та працювати з Унаї Емері, стверджує журналіст CBSSports Бен Джейкобс.

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За інформацією джерела, Марсель розраховує отримати за свого лідера 50 мільйонів євро. Перша пропозиція бірмінгемців значно нижча. Атон Вілла оцінила півзахисника у 25-30 млн плюс бонуси.

Варто зауважити, що Марсель лише минулого літа викупив права на Гендузі лише за 11 мільйонів. Француз, який є одним із прямих конкурентів Руслана Маліновського, провів у складі провансальців 23 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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