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Компані прийняв рішення щодо свого майбутнього

17:21 315 Читать на русском
Компані прийняв рішення щодо свого майбутнього
Венсан Компані / Reuters

Капітан англійського Манчестер Сіті Венсан Компані визначився зі своїм майбутнім.

"Так, звісно, у наступному сезоні я буду грати. Оскільки тепер я частина сім'ї, то й цю ситуацію будемо розбирати як сім'я.

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Ми можемо дійти згоди чи ні, але це ніяк не вплине на мої взаємини з клубом. Наразі ця тема взагалі не пріоритетна. Я гратиму й намагатимуся виграти ще більше трофеїв", – наводить слова Компані talkSPORT.

У сезоні 2018/19 бельгієць провів 20 матчів у всіх турнірах. За Манчестер Сіті Венсан Компані грає з 2008 року та тричі ставав чемпіоном Англії.

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Венсан Компані Венсан Компані Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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