toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Ман Сіті обіграв Крістал Пелас і обійшов Ліверпуль – конкурент Зінченка у старті вперше за 154 дні, Стерлінг з рекордом

17:57 692 Читать на русском
Ман Сіті обіграв Крістал Пелас і обійшов Ліверпуль – конкурент Зінченка у старті вперше за 154 дні, Стерлінг з рекордом
Крістал Пелас – Манчестер Сіті 14 квітня 2019: рахунок і огляд матчу АПЛ 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Крістал Пелас програв Манчестер Сіті з рахунком 1:3 у 34-му турі чемпіонату Англії. Рахунок і огляд матчу АПЛ читайте на "Футбол 24".

81’ Лука Мілівоєвіч
 
Рахім Стерлінг 15’
Рахім Стерлінг 63’
Габріел Жезус 90’
15’ Рахім Стерлінг
63’ Рахім Стерлінг
81’ Лука Мілівоєвіч
90’ Габріел Жезус

Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:05 за київським часом. Олександр Зінченко не міг зіграти через травму, від якої ще не повністю відновився. Команда українця приїхала в гості до суперника, який сенсаційного обіграв чинного чемпіона Англії в Манчестері. Реванш вдався. Ман Сіті набрав 83 очки, обійшов на 1 пункт Ліверпуль, зрівнявшись за кількістю матчів з "червоними" та очоливши АПЛ. Лондонці ж залишились на 13-му місці без ризику вилетіти.

Крістал Пелас – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Гості змарнували фантастичний момент на старті. Давід Сілва протягнув м'яч на тонкій стрічці поля і викотив під удар Стерлінгу. Рахім був без будь-якої опіки, але пробив повз ворота. Другий найкращий бомбардир Ман Сіті виправився у наступній гольовій ситуації. Де Брюйне прошив увесь захист одним пасом глибини, а Стерлінг увірвався у штрафний і пробив з гострого кута у ближній кут. Сане на 32-й класно пройшов трьох захисників і пробив у стійку. Де Брюйне з близької відстані декілька разів намагався проштрикнути круглого у ворота, але захисники Пелас дивом відбились.

Друга половина стартувала з чергового моменту манчестерців у воротарському Гуайти – прості голи гості до певного моменту відмовлялися забивати. Розкішна комбінація, в якій взяли участь Агуеро, Давід Сілва та Сане, завершилась ударом Стерлінга в дотик – дубль вінгера збірної Англії. Гості занадто заспокоїлись і дозволили супернику повернутись у гру. Півзахисник збірної Сербії Лука Мілівоєвіч класно поклав зі штрафного. Утім господарі так і не змогли більше серйозно навантажити гостей, а наприкінці пропустили контру. Де Брюйне віддав на Жезуса, який опинився в офсайді, але судді цього не помітили. Бразилець і поставив крапку.

Стерлінг ставить рекорди, конкурент Зінченка грає у старті вперше за 154 дні

Рахім уперше в кар'єрі забив мінімум 20 голів у двох поспіль сезонах (у минулому було 23, тепер уже 21), якщо рахувати всі турніри. Стерлінг також став лише третім гравцем у нинішньому сезоні АПЛ, який організував 26 голів (17 забив сам, ще 9 разів асистував партнерам). Манчестер Сіті – перша команда чемпіонату Англії 2018/19, двом гравцям якої далось це досягнення. Крім Стерлінга, це ще його партнер Серхіо Агуеро (26) та Еден Азар з Челсі (28). Зірка збірної Англії також організував уже 54 голи за 62 матчі в АПЛ в рамках останніх двох сезонів. Це більше, ніж за 6 попередніх або 159 матчів.

Конкурент українця Зінченка Бенджамін Менді вийшов на поле в матчі АПЛ з перших хвилин вперше за 154 дні. Французький лівий захисник скористався травмою Олександра. Цікаво, що один Менді за перший тайм віддав більше пасів у фінальну третину поля (21), ніж весь Крістал Пелас (17).

Теги
Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Бенджамін Менді Бенджамін Менді Статті Тарас Котів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Крістал Пелас Крістал Пелас Крістал Пелас - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Чорноморець
19:30
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук