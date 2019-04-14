Ман Сіті обіграв Крістал Пелас і обійшов Ліверпуль – конкурент Зінченка у старті вперше за 154 дні, Стерлінг з рекордом

Крістал Пелас програв Манчестер Сіті з рахунком 1:3 у 34-му турі чемпіонату Англії. Рахунок і огляд матчу АПЛ читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:05 за київським часом. Олександр Зінченко не міг зіграти через травму, від якої ще не повністю відновився. Команда українця приїхала в гості до суперника, який сенсаційного обіграв чинного чемпіона Англії в Манчестері. Реванш вдався. Ман Сіті набрав 83 очки, обійшов на 1 пункт Ліверпуль, зрівнявшись за кількістю матчів з "червоними" та очоливши АПЛ. Лондонці ж залишились на 13-му місці без ризику вилетіти.

Крістал Пелас – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Гості змарнували фантастичний момент на старті. Давід Сілва протягнув м'яч на тонкій стрічці поля і викотив під удар Стерлінгу. Рахім був без будь-якої опіки, але пробив повз ворота. Другий найкращий бомбардир Ман Сіті виправився у наступній гольовій ситуації. Де Брюйне прошив увесь захист одним пасом глибини, а Стерлінг увірвався у штрафний і пробив з гострого кута у ближній кут. Сане на 32-й класно пройшов трьох захисників і пробив у стійку. Де Брюйне з близької відстані декілька разів намагався проштрикнути круглого у ворота, але захисники Пелас дивом відбились.

Друга половина стартувала з чергового моменту манчестерців у воротарському Гуайти – прості голи гості до певного моменту відмовлялися забивати. Розкішна комбінація, в якій взяли участь Агуеро, Давід Сілва та Сане, завершилась ударом Стерлінга в дотик – дубль вінгера збірної Англії. Гості занадто заспокоїлись і дозволили супернику повернутись у гру. Півзахисник збірної Сербії Лука Мілівоєвіч класно поклав зі штрафного. Утім господарі так і не змогли більше серйозно навантажити гостей, а наприкінці пропустили контру. Де Брюйне віддав на Жезуса, який опинився в офсайді, але судді цього не помітили. Бразилець і поставив крапку.

Стерлінг ставить рекорди, конкурент Зінченка грає у старті вперше за 154 дні

Рахім уперше в кар'єрі забив мінімум 20 голів у двох поспіль сезонах (у минулому було 23, тепер уже 21), якщо рахувати всі турніри. Стерлінг також став лише третім гравцем у нинішньому сезоні АПЛ, який організував 26 голів (17 забив сам, ще 9 разів асистував партнерам). Манчестер Сіті – перша команда чемпіонату Англії 2018/19, двом гравцям якої далось це досягнення. Крім Стерлінга, це ще його партнер Серхіо Агуеро (26) та Еден Азар з Челсі (28). Зірка збірної Англії також організував уже 54 голи за 62 матчі в АПЛ в рамках останніх двох сезонів. Це більше, ніж за 6 попередніх або 159 матчів.

@sterling7 has been directly involved in 5️⃣4️⃣ PL goals in 62 appearances since the start of last season (34, 20).



He was involved in 53 goals in his first 6 PL seasons combined, in 159 appearances pic.twitter.com/PdFx1zLf0r — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 квітня 2019 р.

Конкурент українця Зінченка Бенджамін Менді вийшов на поле в матчі АПЛ з перших хвилин вперше за 154 дні. Французький лівий захисник скористався травмою Олександра. Цікаво, що один Менді за перший тайм віддав більше пасів у фінальну третину поля (21), ніж весь Крістал Пелас (17).