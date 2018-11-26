Комітет арбітрів ФФУ назвав суддів, які підозрюються у договірних матчах

У зв’язку з тим фактом, що у роботі сайту КА ФФУ 01.10.2018 відбувся збій, повторно був опублікований відповідний Прес-реліз.

КА ФФУ повідомляє про отримання від Національної Поліції України листа (вих. № 1485/24/9/2 від 28.09.2018 р.) із роз'ясненням щодо розвитку подій стосовно поточних розслідувань. Це повідомлення є корегуванням ситуації, що була висвітлена у попередньому листі (вих. № 953/24/9/2 від 19.07.2018 р.), і в ньому, зокрема, підтверджується, що щодо зазначених нижче осіб продовжується розслідування – їм надіслано нові виклики на допит:

Арбітри, асистенти арбітра, спостерігачі арбітражу, щодо яких продовжується розслідування (і які, відповідно до листа КА ФФУ, вих. № 75/А від 20.07.2018 р., є відстороненими від здійснення будь-якої діяльності з арбітражу/спостереження на будь-якому рівні):

• Арановський В.А. (м. Київ)

• Павлюк О.А. (м. Київ)

• Міланич В.О. (Миколаївська обл.)

• Вишневський Ю.І. (Київська обл.)

• Маляр В.Ю. (Хмельницька обл.)

• Петренко Є.В. (Одеська обл.)

• Кальонов О.О. (Львівська обл.)

• Курцеба Е.М. (Одеська обл.)

• Почепецький П.П. (Дніпропетровська обл.)

• Старча С.В. (м. Київ)

• Даньковський С.В. (м. Київ)

Арбітри, асистенти арбітра, спостерігачі арбітражу, щодо яких були припинені слідчі дії (згідно листа вих. № 198 та 199 від 28.09.2018 р. Комітету Етики та Чесної Гри ФФУ). На підставі зазначеного вище, ці особи, перелік яких наведено нижче, будуть включені до списків офіційних осіб матчу, які можуть бути призначені на матчі після складання тестів з фізичної підготовки, проведення яких призначено на 09.10.2018 р.

• Шандор О.А. (Львівська обл.)

• Сахно О.С. (Київська обл.)

• Деревінскький О.О. (м. Київ)

• Солов’ян О.М. (м. Київ)

• Песоцький Я.С. (Сумська обл.)

• Сердюк Д.О. (Полтавська обл.)

• Дорошенко В.А. (Житомирська обл.)

• Соботюк Р.С. (Житомирська обл.)

• Кузьменко М.І. (м. Київ)

• Притула О.Г. (Львівська обл.)

• Ковальчук Ю.А. (Львівська обл.)

• Садовий О.В. (Полтавська обл.)

• Панасюк Т.В. (Житомирська обл.)

• Дяденко В.Г. (Кіровоградська обл.)

• Лемех Я.Л. (Львівська обл.)

• Скорейко Ю.М. (Чернівецька обл.)

• Головко В.В. (Дніпропетровська обл)

• Боклажко С.І. (м. Київ)

Окрім того, КА ФФУ, повідомляє, що від Національної Поліції України (лист вих. № 1486/24/9/2 від 28.09.2018 р.) було отримано також новий перелік офіційних осіб матчу , стосовно яких були розпочаті певні слідчі дії і які викликаються на допит.

• Білорус Михайло Олександрович

• Сміляк Дмитро Миколайович

• Молотокас Вячеслав Юрійович

• Рибченко Ігор Олегович

• Сукравцев Віталій Олегович

• Літвінов Геннадій Юрійович

• Вітт Олексій Федорович

• Романов Денис Миколайович.

• Семенов Андрій Сергійович

• Подригуля Вадим Васильович

• Павленко Ігор Михайлович

• Літвінов Геннадій Геннадійович

• Федорок Віталій Ігорович,

• Рєка Олександр Дмитрович

• Абросимов Євген Олександрович

• Найко Олег Олександрович

• Кисельов Валерій Олександрович

• Шланчак Володимир Миколайович

• Даниленко Микола Володимирович

• Дорош Владислав Вікторович

• Буренко Юрій Васильович

• Денисюк Дмитро Вікторович

• Афанасьєв Олександр Олександрович

• Бондаренко Дмитро Євгенович

КА ФФУ відсторонив наведених вище осіб від здійснення будь-якої діяльності з арбітражу/спостереження на будь-якому рівні надіславши їм відповідне повідомлення (лист вих № 107 від 01.10.2018 р.)