Благодійна зустріч Game4Ukraine для допомоги Україні завершилась результативною нічиєю. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

Game4Ukraine 5 серпня 2023

Команда Шевченка (сині) – Команда Зінченка (жовті) – 2:2

Голи: Зеєдорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Матч проходив в очікувано неспішному темпі, а перший гол глядачі побачили аж на 38 хвилині – Нобл розпочав комбінацію і сам же її завершив. Проте команда Шевченка до перерви зрівняла рахунок завдяки неймовірному голу Зеєдорфа – Кларенс розвернувся перед штрафним та поцілив у дальню дев'ятку.

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив

На старті другого тайму Срна знову вивів команду Зінченка вперед, закотивши м'яч у ворота після скидки Вілшера. Але Галлас на 78 хвилині поставив крапку в грі.