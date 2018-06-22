Колумбія – Японія: прогноз на матч ЧС-2018

Колумбія та Японія зустрінуться 19 червня у Саранську на груповому етапі ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Колумбія – Японія відбудеться 19 червня у Саранську на стадіоні Мордовія Арена. Початок гри – 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Колумбія – Японія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають фаворитом матчу збірну Колумбії. Коефіцієнт на перемогу південноамериканців становить 1.67. Потенційний тріумф японців оцінюється балом 5.00, а нічия – 3.75.

Bwin дає схожі коефіцієнти. На тріумф Колумбії – 1.73, а ось перемогу "самураїв" оцінюють коефіцієнтом 4.92. На нічийний підсумок гри ставлять 3.80.

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Нагадаємо, збірна Колумбії здобула пряму путівку на Мундіаль, зайнявши 4-те місце у відборі в зоні КОНМЕБОЛ. У товариських матчах 2018 року колумбійці одного разу перемогли та двічі зіграли унічию.

Японія у свою чергу достроково вийшла на Мундіаль, вигравши свою групу. В поточному році азіати не зуміли виграти жодного поєдинку. Японці програли 3 матчі, в тому числі і Україні у березні (1:2).