Мессі vs Роналду: хто краще виконує пенальті?

Ліонель Мессі не реалізував пенальті у матчі ЧС-2018 проти Ісландії, натомість Кріштіану Роналду забив з "позначки" іспанцям. Хто ж з них кращий у цьому компоненті гри на прикладі офіційних ігор, з'ясовує "Футбол 24".

У складі збірної Аргентини Мессі 16 разів пробивав пенальті, забивши 12 голів. Відтак проти Ісландії Лео не реалізував свій 4-й удар з "позначки", захищаючи кольори "альбіселестес".

Аргентина – Ісландія: Мессі не забив 4 з 7 останніх пенальті в усіх турнірах

Поки що найвагоміша "осічка" Мессі за Аргентину датується 2016 роком, коли у фіналі Копа Амеріка він не зумів забити Чилі в серїі післяматчевих пенальті. Тоді цей промах коштував команді титула. Реалізація пенальті Мессі у складі Аргентини становить 75%.

Цікаво, що Кріштіану Роналду також не реалізував 4 пенальті в офіційних матчах за збірну Португалії. КР7 виконував удари з "позначки" 11 разів, а відсоток його реалізації становить 63,63. Хоча у такий відповідальний момент, як матч ЧС-2018 проти Іспанії, Кріштіану був безжальним, на відміну від Лео.

У чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів Роналду більш майстерно виконує пенальті, ніж Мессі:

Ліга чемпіонів

85,91% на 81,35%

Прімера

87,50% на 78,54%

Однак заради справедливості відзначимо, що Кріштіану частіше від Мессі виконує цей стандарт. У Ла Лізі Роналду пробивав пенальті 71 раз (61 гол), а Мессі – 59 (48). У Лізі чемпіонів Кріш виконував вирок 16 разів (14 голів), а Лео – 14 (11).

Загалом в офіційних матчах Мессі 88 разів виконував пенальті, забивши 71 гол (80,68%). Роналду пробивав з "позначки" 111 разів, відзначившись 93 м'ячами (83,78%).

Статистика пенальті Мессі від Goal.com

Статистика пенальті Роналду від Goal.com