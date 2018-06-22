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Колумбия – Япония: прогноз на матч ЧМ-2018

19 июня 10:50 234 Читати українською
Колумбия – Япония: прогноз на матч ЧМ-2018
Колумбия – Япония: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Колумбия и Япония встретятся 19 июня в Саранске на групповом этапе ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Колумбия – Япония состоится 19 июня в Саранске на стадионе Мордовия Арена. Начало игры – 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Колумбия – Япония, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают фаворитом матча сборную Колумбии. Коэффициент на победу южноамериканцев составляет 1.67. Потенциальный триумф японцев оценивается баллом 5.00, а ничья – 3.75.

Bwin дает похожие коэффициенты. На триумф Колумбии – 1.73, а вот победу "самураев" оценивают коэффициентом 4.92. На ничейный итог игры ставят 3.80.

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Напомним, сборная Колумбии завоевала прямую путевку на Мундиаль, заняв 4-е место в отборе в зоне КОНМЕБОЛ. В товарищеских матчах 2018 года колумбийцы однажды победили и дважды сыграли вничью.

Япония в свою очередь досрочно вышла на Мундиаль, выиграв свою группу. В текущем году азиаты не сумели выиграть ни одного поединка. Японцы проиграли 3 матча, в том числе и Украины в марте (1:2).

ЧМ-2018 1 тур

Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 2
Япония
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