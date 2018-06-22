Польща – Сенегал: анонс матчу ЧС-2018

Польща і Сенегал стартують на Чемпіонаті світу 2018 у групі H. Читайте анонс матчу Польща – Сенегал на "Футбол 24".

Польща – Сенегал

19 червня, 18:00. Москва, стадіон Спартак

Головний арбітр: Наваф Шукралла (Бахрейн)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Польща – Сенегал: прогноз на матч ЧС-2018

Польща і Сенегал не вражали у товариських матчах. Фанати європейської збірної не могли бути задоволені поразками від Мексики й Нігерії та нічиєю з резервістами Чилі. Розгром Литви 4:0 може розглядатись на плюс хіба що як підвищення впевненості команди Навалки. Нащо взагалі проводити матчі проти таких збірних, незрозуміло.

Сенегал "вражав" нічиїми з Люксембургом та Узбекистаном, які про Чемпіонат світу можуть тільки мріяти. А ось проти учасника ЧС-2018 Південної Кореї обидві збірні зіграли успішно – перемоги надають оптимізму з огляду на те, що в цій групі є інша команда з Азії Японія.

Якщо взяти до уваги певний фаворитизм чвертьфіналіста попереднього Мундіалю Колумбії, то Польща, яка зіграє на Чемпіонаті світу вперше за 12 років, і Сенегал (його не було ще довше, з 2002-го), визначатимуть головного претендента на інше місце у плей-офф.

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Кадри

Польща не може повною мірою розраховувати на свого основного центрального захисника. Каміль Глік має зіграти на ЧС-2018, вже повернувся в загальну групу, але малоймовірно, що вийде проти Сенегалу. Навалка все ж відмовився від експериментів у вигляді 3-х захисників, але все ще думає над вибором атакувальної лінії – менш чи більш агресивні варіанти на столі.

При обережнішій схемі на полі вийдуть 2 опорники. Місце Крихов'яка не піддається сумнівам, а поруч мав би зіграти Яцек Гуральскі з Лудогорця, про трансфер якого недавно надходив запит з київського Динамо. В іншому випадку Зєлінскі може сісти глибше, а місце Гуральскі займе його одноклубник по Наполі, форвард Аркадіуш Мілік, який ледь не травмувався у дельфінарії.

Цікавим буде протистояння центрбека Наполі Каліду Кулібалі проти снайпера Баварії Роберта Лєвандовскі, який наколотив 16 голів у відборі до турніру. Сенегальці розраховують на одного з найкращих бомбардирів Ліверпуля Садьйо Мане, який в атаці може завдати серйозного болю флангам польського захисту. Леви Теранги є однією з найвищих збірних на ЧС-2018, тому при стандартах суперникам треба начуватись.

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Історія протистояння

Вона насправді нульова. Однак проти африканських команд у Польщі статистика ігор на великих турнірах загалом позитивна – обійшлось без поразок. На чемпіонатах світу "Кадра" 1 матч виграла і 2 завершила нічиїми.

Орієнтовні склади на матч Польща – Сенегал

Польща: Щенсни – Піщек, Паздан, Тьяго Ціонек, Рибус – Крихов'як, Гуральскі – Блащиковскі, Зєлінскі, Гросіцкі – Лєвандовскі

Сенегал: Хадім Ндіайє – Гассама, Кулібалі, Куяте, Сабалі – Гуейє, Альфред Ндіайє, Мане, Сарр – Конате, Ньянг

Прогноз

Команди покажуть цікавий футбол, в якому голи будуть з обох сторін. Обидві збірні охочіше атакують, ніж захищаються. На ЧС-2018 відчутні пробеми з результативністю, тому поставимо на те, що матч завершиться з рахунком 1:1, хоча тут може цілком бути й більше 3-х голів.