Декілька днів тому відбулася зустріч українського тренера Романа Григорчука із представниками Колоса, повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Костишин може повернутися на місток Колоса – Григорчук поза списком претендентів

56-річному українцю запропонували очолити клуб із Ковалівки – він взяв час на роздуми. Як наслідок, Колос призупинив розгляд решти кандидатів.

Другим претендентом на тренерське крісло є Дмитро Михайленко, з яким зустрічався президент команди Андрій Засуха. Швидше за все, Ярослав Вишняк, який нині керує командою, доопрацює до зими, а потім команду очолить хтось з вищеназваних кандидатів. Колишній виконувач обов'язків головного тренера Сергій Кузнєцов став аналітиком ковалівського клубу.

Нагадаємо, після 14-ти турів Колос у турнірній таблиці УПЛ посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 11 очок.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"