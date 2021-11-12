Несколько дней назад состоялась встреча украинского тренера Романа Григорчука с представителями Колоса, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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56-летнему украинцу предложили возглавить клуб из Ковалевки – он взял время на размышления. Как следствие, Колос приостановил рассмотрение остальных кандидатов.

Вторым претендентом на тренерское кресло является Дмитрий Михайленко, с которым встречался президент команды Андрей Засуха. Скорее всего, Ярослав Вишняк, ныне руководящий командой, доработает до зимы, а затем команду возглавит кто-то из вышеназванных кандидатов. Бывший исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов стал аналитиком ковалевского клуба.

Напомним, после 14-ти туров Колос в турнирной таблице УПЛ занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

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