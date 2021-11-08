Костишин може повернутися на місток Колоса – Григорчук поза списком претендентів
Процес пошуку нового головного тренера для ковалівського Колоса може звернути на несподіваний шлях. "Хлібороби" вивчають варіант із поверненням Руслана Костишина.
Керівництво ковалівців продовжує пошуки нового керманича команди, повідомляє Metaratings.
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До шорт-листа босів Колоса входять 5-6 фахівців, але серед них немає екс-коуча Чорноморця Романа Григорчука. Інформація про перемовини і його можливе призначення з'явилася напередодні. Окрім того, "хлібороби" готові повернути на посаду Руслана Костишина. 44-річний фахівець пройшов із Колосом шлях із аматорів до Прем'єр-ліги та пішов у відставку в серпні.
З того часу Колос тренують тимчасові тренери. Спершу ковалівцями керував Сергій Кузнєцов, а перед матчем 14-го туру проти Шахтаря це завдання на себе взяв Ярослав Вишняк.
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