Керівництво ковалівців продовжує пошуки нового керманича команди, повідомляє Metaratings.

УПЛ оголосила прогнозованого тренера 14-го туру чемпіонату

До шорт-листа босів Колоса входять 5-6 фахівців, але серед них немає екс-коуча Чорноморця Романа Григорчука. Інформація про перемовини і його можливе призначення з'явилася напередодні. Окрім того, "хлібороби" готові повернути на посаду Руслана Костишина. 44-річний фахівець пройшов із Колосом шлях із аматорів до Прем'єр-ліги та пішов у відставку в серпні.

З того часу Колос тренують тимчасові тренери. Спершу ковалівцями керував Сергій Кузнєцов, а перед матчем 14-го туру проти Шахтаря це завдання на себе взяв Ярослав Вишняк.

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