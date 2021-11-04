Шахтар очолив цікавий статистичний рейтинг Ліги чемпіонів – Динамо серед десятки найгірших
Роберто Де Дзербі поступово прищеплює Шахтарю контроль м'яча і гру в пас.
Після 4 турів Ліги чемпіонів "гірники" мають найкращий показник точності передач, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Підопічні Де Дзербі встигли нароздавати 2398 пасів, з яких 90,3% досягли цілі. Разом з Шахтарем у топ-5 опинилися визнані гранди – Челсі (89,8%), Баварія (89,8%), Ман Сіті (89,5%) та Реал (89,3 %). Натомість Динамо перебуває в нижній таблиці рейтингу – 80,85% точності та 23-тя сходинка. Шериф найгірший зі скромними 76,3%.
Додамо, що наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться 23-24 листопада.
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