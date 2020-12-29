Богданов близький до трансферу в Колос, – ЗМІ

Друга ліга — 00:00 1088
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Нива Тернопіль ризикує втратити професіональний статус – офіційна заява лідера Другої ліги
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Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Бернлі, Норвіч розписав сенсаційну нічию з Тоттенхемом: 20-й тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 28 груд 3137
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Вест Хем офіційно звільнив Пеллегріні – Ярмоленко отримає нового тренераАнглія — 28 груд 4737
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Манчестер Сіті готовий продати трьох гравців влітку 2020 року – головний конкурент Зінченка в зоні ризикуАнглія — 28 груд 2350