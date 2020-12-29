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Богданов близький до трансферу в Колос, – ЗМІ

06:00 904 Читать на русском
Богданов близький до трансферу в Колос, – ЗМІ
Андрій Богданов / фото Дениса Руденка

Вихованець київського Динамо Андрій Богданов невдовзі повинен приєднатися до Колоса з Ковалівки.

29-річний півзахисник, який нещодавно покинув чернігівську Десну, продовжить кар'єру в Колосі, стверджує Динамоманія.

Богданов офіційно покинув Десну

У нинішньому сезоні Андрій Богданов провів 11 матчів в УПЛ, у яких віддав 1 асист. У 2013-му він провів один поєдинок за збірну Україну.

Нагадаємо, що Богданов повернувся у чемпіонат України на початку 2019 року після виступів за польську Арку. Також в кар'єрі півзахисника були Олімпік, Волинь, грецький Ерготеліс, Металіст, київський Арсенал, київське Динамо та Олександрія.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу

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Трансфери Андрій Богданов Андрій Богданов Колос Колос
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