Хорватский клуб завершает трансфер центрального нападающего загребского Динамо Сандро Куленовича, сообщает NL.

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По информации издания, Риека настроена закрыть переход в ближайшее время, поскольку планирует дозаявить 20-летнего хорвата на матч против Колоса в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, который состоится 24 сентября.

К слову, Куленович прошел академию загребского Динамо, а также выступал за варшавскую Легию и молодежку Ювентуса, за которую забил 6 голов в 19 матчах.

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