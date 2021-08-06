"На мій погляд, вже канули в лету ті часи, коли можна було вважати українські команди фаворитами в поєдинках з суперниками із Казахстану. Більш того, зараз на міжнародній арені прохідних суперників практично не залишилося. Всі вже навчилися грати в футбол. Ось і Колосу, якому більшість експертів віддавали перемогу, не вдалося схилити шальки терезів на свою користь в матчі з карагандинцями.

Колос – Шахтар Караганда – 0:0 – відеоогляд матчу

Не можу сказати, що підопічні Руслана Костишина недооцінили "гірників", тим більше, що Колос завжди відрізнявся високою мотивацією. Однак, склалося враження, що при підготовці до поєдинку ковалівці не врахували вміння казахів використовувати вертикальні передачі, вміло комбінувати на флангах. І далеко не завжди знаходили вагомі контраргументи. Лише опинившись у більшості у ковалівців з'явилися шанси вирвати перемогу, але були проблеми з реалізацією.

І хоча ще не все втрачено, потрібно визнати, що в повторному поєдинку в кращому становищі будуть перебувати казахи. На футболістів Колоса чекає дальній переліт, непроста адаптація, відсутність ігрової практики на полі зі штучним газоном. Тепер все, в першу чергу, залежить від самих ковалівців. Якщо не будуть дозволяти футболістам Шахтаря демонструвати свої найкращі якості, то у них з'явиться шанс пройти далі", – поділився Кардаш у коментарі meta-ratings.

Колос – Шахтар Караганда: жахливий старт сезону ковалівців, нічия при сильному футболі казахів і тривога перед виїздом