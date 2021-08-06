"На мой взгляд, уже канули в лету те времена, когда можно было считать украинские команды фаворитами в поединках с соперниками из Казахстана. Более того, сейчас на международной арене проходных соперников практически не осталось. Все уже научились играть в футбол. Вот и Колосу, которому большинство экспертов отдавали победу, не удалось склонить чашу весов в свою пользу в матче с карагандинцев.

Колос – Шахтер Караганда – 0:0 – видеообзор матча

Не могу сказать, что подопечные Руслана Костишина недооценили "горняков", тем более, что Колос всегда отличался высокой мотивацией. Однако, сложилось впечатление, что при подготовке к поединку ковалёвцы не учли умение казахов использовать вертикальные передачи, умело комбинировать на флангах. И далеко не всегда находили веские контраргументы. Только оказавшись в большинстве у ковалёвцев появились шансы вырвать победу, но были проблемы с реализацией.

И хотя еще не все потеряно, нужно признать, что в ответном поединке в лучшем положении будут находиться казахи. На футболистов Колоса ожидает дальний перелет, непростая адаптация, отсутствие игровой практики на поле с искусственным газоном. Теперь все, в первую очередь, зависит от самих ковалёвцев. Если не будут позволять футболистам Шахтера демонстрировать свои лучшие качества, то у них появится шанс пройти дальше", – поделился Кардаш в комментарии meta-ratings.

Колос – Шахтер Караганда: ужасный старт сезона ковалёвцев, ничья при сильном футболе казахов и тревога перед выездом