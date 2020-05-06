Колишня зірка Динамо хоче виправити провал Євро-2016 – його збірна гратиме проти України

Захисник Байєра та збірної Австрії Александар Драговіч сподівається провести вдале Євро у 2021 році.

"На Євро-2016 ми, гравці і персонал, абсолютно неправильно проаналізували суперника. Нам сказали, що угорці грають здебільшого через довгі м'ячі. Зрештою, вони зіграли так, наче перед нами Барселона. Ми були здивовані, налякані. Тоді все пішло проти нас, і ми були жахливі.

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У матчі проти Ісландії мене могли замінити відразу. Я втомився від своїх нервів. Тоді у нас було багато планів, і це з самого початку мало неприємні наслідки. Ніхто з нас не досяг тих цілей, які ми ставили перед собою. Тепер ми знову пройшли кваліфікацію і хочемо домогтися більшого успіху в 2021 році", – запевнив Драговіч в інтерв'ю Kurier.

Нагадаємо, екс-захисник Динамо разом зі збірною Австрії на Євро-2021 потрапив в одну групу з Нідерландами та Україною, четвертий учасник визначиться у плей-офф Ліги націй.

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