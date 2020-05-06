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Бывшая звезда Динамо хочет исправить провал Евро-2016 – его сборная будет играть против Украины

14:18 46 Читати українською
Бывшая звезда Динамо хочет исправить провал Евро-2016 – его сборная будет играть против Украины
Александар Драгович / Getty Images

Защитник Байера и сборной Австрии Александар Драгович надеется провести удачное Евро в 2021 году.

"На Евро-2016 мы, игроки и персонал, абсолютно неправильно проанализировали соперника. Нам сказали, что венгры играют в основном через длинные мячи. В конце концов они сыграли так будто перед нами Барселона. Мы были удивлены, напуганы. Тогда все пошло против нас, и мы были ужасны.

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В матче против Исландии меня могли заменить сразу. Я устал от своих нервов. Тогда у нас было много планов, и это с самого начала имело неприятные последствия. Никто из нас не достиг тех целей, которые мы ставили перед собой. Теперь мы снова прошли квалификацию и хотим добиться большего успеха в 2021 году", – заверил Драгович в интервью Kurier.

Напомним, экс-защитник Динамо вместе со сборной Австрии на Евро-2021 попал в одну группу с Нидерландами и Украиной, четвертый участник определится в плей-офф Лиги наций.

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Александар Драгович Александар Драгович Байер Байер Австрия Австрия Евро-2020
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