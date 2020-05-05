Кадар підписав контракт з агентською компанією Шаблія – серед її клієнтів Ярмоленко, Маліновський та інші зірки

Екс-захисник Динамо Тамаш Кадар поповнив список гравців, які співпрацюють з відомим агентом Вадимом Шаблієм.

Працівник компанії ProStar Сімон Балаж в Instagram опублікував спільне фото з угорцем.

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Шаблій та його помічники мають одну з найбільших клієнтських баз в Україні. До неї входять Ярмоленко, Маліновський, Ракицький, Миколенко та інші зірки вітчизняного футболу. Тепер до їхньої компанії приєднався і Кадар, який взимку змінив Динамо на китайський Шаньдун Лунен.

Додамо, що попереднім агентом 30-річного оборонця збірної Угорщини був Шандор Варга.

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