toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Кадар підписав контракт з агентською компанією Шаблія – серед її клієнтів Ярмоленко, Маліновський та інші зірки

5 травня 22:57 884 Читать на русском
Кадар підписав контракт з агентською компанією Шаблія – серед її клієнтів Ярмоленко, Маліновський та інші зірки
Тамаш Кадар / Фото із соцмереж

Екс-захисник Динамо Тамаш Кадар поповнив список гравців, які співпрацюють з відомим агентом Вадимом Шаблієм.

Працівник компанії ProStar Сімон Балаж в Instagram опублікував спільне фото з угорцем.

Кадар залишається найкращим гравцем УПЛ за успішністю єдиноборств – більше в топ-10 немає жодного динамівця

Шаблій та його помічники мають одну з найбільших клієнтських баз в Україні. До неї входять Ярмоленко, Маліновський, Ракицький, Миколенко та інші зірки вітчизняного футболу. Тепер до їхньої компанії приєднався і Кадар, який взимку змінив Динамо на китайський Шаньдун Лунен.

Додамо, що попереднім агентом 30-річного оборонця збірної Угорщини був Шандор Варга.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери

С радостью сообщаю , что компания ProStar Football Agency заключила контракт с защитником китайского « Shandong Luneng Taishen FC » и сборной Венгрии Тамашем Кадаром Я уверен , что наше сотрудничество будет успешным и долгим ! Добро пожаловать в #ProStarTeam , Дружище I’m happy to announce that ProStar Football Agency signed a contract with Tamás Kádár , player of « Shandong Luneng Taishen Fc » and the Hungarian national team I’m confident , that our partnership will be long and successful! Welcome to #ProStarTeam My friend ! Örömmel jelentem be, hogy a ProStar Football Agency szerződést írt alá Kádár Tamással, a Kínai «Shandong Luneng Taishen Fc” és a Magyar labdarúgó-válogatott játékosával Biztos vagyok benne, hogy hosszú és sikeres lesz az együttműködésünk ! Üdvözlünk a #ProStarTeam csapatában barátom !

Публикация от Simon Balázs (@simon_balazs7)

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5989
Теги
Світ Вадим Шаблій Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
43
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук