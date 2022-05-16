Життя аргентинського футболіста Максі Ролона достроково обірвалось. Йому було 27 років.

Напередодні 27-річний спортсмен загинув на батьківщині разом з братом. Його авто вилетіло з траси та врізалось у дерево, наслідки – смертельні.

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Ролон розпочинав футбольну кар'єру у Барселоні, за молодіжні команди якої виступав протягом 2010-2016 років. Опісля шлях Максі був непростим: короткі вояжі Бразилією, Аргентиною, Чилі, Колумбією. Останнім клубом футболіста був Аль-Діванія, який він покинув минулого літа.

Пресслужба Барселона зізналась, що шокована трагедією ексгравця молодіжної збірної Аргентини, та висловила співчуття родині.

We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022

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