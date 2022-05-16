Колишній гравець Барселони загинув у ДТП разом з братом: жахливі кадри
Життя аргентинського футболіста Максі Ролона достроково обірвалось. Йому було 27 років.
Напередодні 27-річний спортсмен загинув на батьківщині разом з братом. Його авто вилетіло з траси та врізалось у дерево, наслідки – смертельні.
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Ролон розпочинав футбольну кар'єру у Барселоні, за молодіжні команди якої виступав протягом 2010-2016 років. Опісля шлях Максі був непростим: короткі вояжі Бразилією, Аргентиною, Чилі, Колумбією. Останнім клубом футболіста був Аль-Діванія, який він покинув минулого літа.
Пресслужба Барселона зізналась, що шокована трагедією ексгравця молодіжної збірної Аргентини, та висловила співчуття родині.
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