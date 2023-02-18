"Коли для збірної України будуть задіяні плани А, В і С?": Левченко наїхав на УАФ через потрійне призначення Ротаня
Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Євген Левченко, який нині працює президентом профспілки футболістів Нідерландів, висловився щодо ситуації у національній команді.
"Не знаю в історії прикладів, коли тренером збірної може стати людина, яка вже займає дві інші футбольні посади – тренера молодіжки і тренера клубу.
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І ще, якщо в УАФ є план "А, B і С", то коли ці плани будуть задіяні? Де комунікація? Скільки там залишилось до першого матчу збірної?" – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ на поєдинок з Англією національну команду виведе головний тренер Олександрії і молодіжної збірної України Руслан Ротань.
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