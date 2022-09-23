Проявити дух переможця можна не лише споглядаючи футбольні баталії! Setanta Sports пропонує вхопити Фортуну за хвіст та виграти круті призи, витративши всього кілька хвилин.

Перемога – це завжди приємно, а особливо тоді, коли вона винагороджена матеріальним бонусом. Нова крута акція від Setanta Sports пропонує кожному новому підписнику не лише понад 5000 трансляцій, відеотеку оглядів та інші цікавинки, а й можливість стати власником нових гаджетів і девайсів.

Як скористатися шансом на перемогу

Setanta Sports оголосила акцію "Обертай та вигравай". Кожен новий підписник має змогу покрутити колесо фортуни та виграти призи.

Виграш гарантований, тому не проґав таку чудову можливість! Жодних складних маніпуляцій – алгоритм для участі в акції швидкий та легкий.

Акція триває у період з 21.09.2022 до 30.09.2022 включно. На території України, окрім тимчасово окупованих територій. З детальними умовами розіграшу можна ознайомитися за посиланням.

Умови участі в акції

Участь в розіграші "Обертай та вигравай" можуть взяти лише ті користувачі, які ще не підключені на setantasports.com. Також покрутити колесо фортуни та виграти приз можна лише один раз.

Алгоритм участі в акції:

1. Переходь на сторінку акції "Обертай та вигравай" від Setanta Sports.

2. Введи та підтвердь свiй email.

3. Обертай колесо та виграй приз!

Отримати свій переможний приз можна після підключення передплати на setantasports.com із зазначеним промокодом.

Які призи можна виграти

Кожен учасник акції може стати власником коштовних призів. Нові підписники Setanta Sports мають шанс поїхати у Стамбул на фінал Ліги чемпіонів, відчути усю потужність нового MacBook Pro, отримати омріяний iPhone 13 Pro або ж потішити себе багатьма іншими призами.

Не втрачай шансу випробувати Фортуну та перемагай разом із Setanta Sports!