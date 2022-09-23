Проявить дух победителя можно не только созерцая футбольные баталии! Setanta Sports предлагает схватить Фортуну за хвост и выиграть крутые призы, потратив всего несколько минут.

Победа – это всегда приятно, особенно тогда, когда она вознаграждена материальным бонусом. Новая крутая акция от Setanta Sports предлагает каждому новому подписчику не только свыше 5000 трансляций, видеотеку обзоров и другие интересности, но и возможность стать обладателем новых гаджетов и девайсов.

Как воспользоваться шансом на победу

Setanta Sports объявила акцию "Крути и выигрывай". Каждый новый подписчик может покрутить колесо удачи и выиграть призы.

Выигрыш гарантирован, поэтому не упусти такую прекрасную возможность! Никаких сложных манипуляций – алгоритм для участия в акции быстрый и легкий.

Акция продолжается в период с 21.09.2022 по 30.09.2022 включительно. На территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. С подробными условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

Условия участия в акции

Участие в розыгрыше "Крути и выигрывай" могут принять только те пользователи, которые еще не подключены на setantasports.com. Также покрутить колесо удачи и выиграть приз можно только один раз.

Алгоритм участия в акции:

1. Переходи на страницу акции "Крути и выигрывай" от Setanta Sports.

2. Введи и подтверди свiй email.

3. Крути колесо и выиграй приз!

Получить победный приз можно после подключения подписки на setantasports.com с указанным промокодом.

Какие призы можно выиграть

Каждый участник акции может стать обладателем ценных призов. Новые подписчики Setanta Sports имеют шанс поехать в Стамбул на финал Лиги чемпионов, почувствовать всю мощь нового MacBook Pro, получить желанный iPhone 13 Pro или порадовать себя многими другими призами.

Не упускай шанса испытать Фортуну и побеждай вместе с Setanta Sports!